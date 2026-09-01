ഇന്ത്യയില് സെപ്റ്റംബറില് വരണ്ട കാലാവസ്ഥയില് മണ്സൂണ് അവസാനിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഏജന്സി
ഇന്ത്യയിലെ മണ്സൂണ് നിരാശാജനകമായ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം. നാല് മാസത്തെ മഴക്കാലത്തിന്റെ അവസാന മാസമായ സെപ്റ്റംബറില് രാജ്യത്തുടനീളം സാധാരണയില് താഴെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. ജൂണ് 1 നും ഓഗസ്റ്റ് 31 നും ഇടയില് രാജ്യത്ത് മൊത്തം മഴയുടെ 14% കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാല് മൊത്തത്തിലുള്ള മണ്സൂണ് മഴക്കുറവ് കൂടുതല് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഈ പ്രവചനം കാരണമാകും.
മണ്സൂണ് സീസണില് എല് നിനോയുടെ ആഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐഎംഡി നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, 1901 ന് ശേഷം ഇന്ത്യ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ഓഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ്. രാജ്യത്തെ ശരാശരി താപനില 28.010°C ആയി. രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില് കനത്ത മഴ പെയ്തിട്ടും ദേശീയതലത്തില് സാധാരണയേക്കാള് 16% മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഈമാസം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണയില് താഴെ മഴ ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി മേധാവി മൃത്യുഞ്ജയ് മൊഹാപത്ര പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്, വടക്കുകിഴക്കന്, കിഴക്കന്, കിഴക്കന്-മധ്യ, തെക്കുകിഴക്കന് ഉപദ്വീപിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില് സാധാരണയില് കൂടുതല് മഴ ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.