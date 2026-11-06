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  4. Vijay and Trisha Attend Y.S. Anil Reddy’s Daughter’s Wedding Reception in Chennai
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (12:16 IST)

ചെന്നൈയിൽ വൈ.എസ്. അനിൽ റെഡ്ഡിയുടെ മകളുടെ വിവാഹസൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയ്‌യും തൃഷയും

ചെന്നൈയിലെ ലീല പാലസില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിലെ വിജയ്യുടെയും തൃഷയുടെയും സാന്നിധ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രധാന ചര്‍ച്ചാവിഷയം.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (12:20 IST)
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ചെന്നൈ: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ ബന്ധുവായ വൈ.എസ്. അനില്‍ റെഡ്ഡിയുടെ മകള്‍ ശ്രേയയുടെ വിവാഹസല്‍ക്കാരത്തില്‍ ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുത്ത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യും പ്രമുഖ നടി തൃഷ കൃഷ്ണനും. ചെന്നൈയിലെ ലീല പാലസില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിലെ വിജയ്യുടെയും തൃഷയുടെയും സാന്നിധ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രധാന ചര്‍ച്ചാവിഷയം.
 
വിജയ്യുടെ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖറും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ചടങ്ങിലെത്തിയ ഇരുവരും വേദിയിലെത്തി നവദമ്പതികളായ ശ്രേയയ്ക്കും ഉജ്വല്‍ ബെലാനിക്കും ആശംസകള്‍ അറിയിക്കുകയും ഉപഹാരം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.  വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ ഗൗതം അദാനി, ബി.ആര്‍.എസ്. വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ടി. രാമറാവു (കെ.ടി.ആര്‍) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
 
പിങ്ക് സാരിയില്‍ തിളങ്ങിയ തൃഷയും ഫോര്‍മല്‍ വസ്ത്രത്തിലെത്തിയ വിജയ്യും ചടങ്ങില്‍ ഒന്നിച്ചെത്തിയതോടെ ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.
 
ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. തമിഴ് സിനിമയിലെ ജനപ്രിയ ജോഡികളായ വിജയ്യും തൃഷയും 'ഖില്ലി', 'ലിയോ' തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ വിജയുടെ ഭാര്യ സംഗീത വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടതും വിജയ്ക്ക് സഹതാരവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചതും വിവാദമായിരുന്നു. ഇത് തൃഷയാണെന്ന തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിജയും തൃഷയും പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. വിവാഹമോചനത്തില്‍ നിന്ന് സംഗീത പിന്‍മാറിയെങ്കിലും നടന്‍ അജിത്ത് കുമാറിന്റെ റേസിങ് ഇവന്റിലടക്കം പല ചടങ്ങുകളിലും വിജയ്‌ക്കൊപ്പം തൃഷയും ഒപ്പമെത്തിയിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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