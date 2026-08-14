വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?
ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്.
ന്യൂഡല്ഹി: ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 2026 ജനുവരി 28ന് പുറത്തിറക്കിയ മാര്ഗനിര്ദേശത്തിലാണ് 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ പൂര്ണമായ ആറ് പദ്യങ്ങളുള്ള ഔദ്യോഗിക പതിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിര്ദേശങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2026ല് വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150-ാം വാര്ഷികാഘോഷങ്ങള് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ നിര്ദേശം.
ആറ് പദ്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചര്ച്ചയാകുന്നു?
ബങ്കിംചന്ദ്ര ചട്ടോപാധ്യായ രചിച്ച 'വന്ദേമാതരം' ആറ് പദ്യങ്ങളുള്ള കൃതിയാണ്. എന്നാല് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം പൊതുവേദികളിലും ആകാശവാണി പോലുള്ള ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളിലും പ്രധാനമായും ആദ്യ രണ്ട് പദ്യങ്ങളാണ് ആലപിച്ചിരുന്നത്. ഈ പതിപ്പിന് ഏകദേശം 65 സെക്കന്ഡ് ദൈര്ഘ്യമാണുണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള് പ്രകാരം ഔദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട 'വന്ദേമാതരം' പതിപ്പ് ആറ് പദ്യങ്ങളും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. പൂര്ണ പതിപ്പിന് ഏകദേശം 3 മിനിറ്റ് 10 സെക്കന്ഡ് ദൈര്ഘ്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മതേതര സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്താണ് വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 പദ്യങ്ങള് മാത്രമായി ദേശീയഗാനമായി കനക്കാക്കിയിരുന്നത്.
എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആറ് പദ്യങ്ങള് പാടണമെന്നാണോ?
അങ്ങനെ പൊതുവായി പറയുന്നത് കൃത്യമല്ല.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്ദേശം പ്രധാനമായും ഔദ്യോഗികവും സര്ക്കാര് നിയന്ത്രിതവുമായ ചടങ്ങുകളില് വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആലാപനത്തിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോള് നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വരവും പോക്കും, സിവില് ഇന്വെസ്റ്റിച്ചര് ചടങ്ങുകള്, ദേശീയപതാക ഉയര്ത്തുന്ന ചടങ്ങുകള്, ചില സര്ക്കാര് ചടങ്ങുകള്, ഗവര്ണര്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികള് തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളില് പൂര്ണമായ ആറ് പദ്യങ്ങളുള്ള ഔദ്യോഗിക പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.
ദേശീയഗാനവും ദേശീയഗീതവും ഒരേ ചടങ്ങില് ആലപിക്കുകയോ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് വന്ദേമാതരം ആദ്യം തുടര്ന്ന് 'ജനഗണമന' എന്നതാണ് പുതിയ ക്രമം. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുമ്പോള് സന്നിഹിതര് ശ്രദ്ധയില് നില്ക്കണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്.
സ്കൂളുകളിലും ബാധകമാണോ?
സ്കൂളുകളിലും ദേശീയഗീതവും ദേശീയഗാനവും ആലപിക്കുന്ന സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാര്ഗനിര്ദേശം പറയുന്നു. സ്കൂള് പരിപാടികളിലും പൂര്ണ ഔദ്യോഗിക പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദേശങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിനെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികളും നിര്ബന്ധമായും ആറ് പദ്യങ്ങളും പാടണമെന്ന പൊതുവായ ശിക്ഷാനിയമമായി കാണുന്നത് ശരിയല്ല. പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഒരു പുതിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയല്ലെന്നതാണ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രോട്ടോക്കോള്/മാര്ഗനിര്ദേശമാണ് നിലവിലെ പ്രധാന മാറ്റം.
ആറ് പദ്യങ്ങളിലെ വിവാദം എന്താണ്?
വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് പദ്യങ്ങളാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്ന പദ്യങ്ങളില് മാതൃഭൂമിയെ ദേവീ രൂപങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മതപരമായ പ്രതീകങ്ങളും പരാമര്ശങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പൂര്ണ പതിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെയും രാഷ്ട്രീയ-മതപരമായ ചര്ച്ചകള്ക്ക് കാരണമായ പ്രധാന വിഷയം. പുതിയ നിര്ദേശത്തിനെതിരെ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകള് രംഗത്തെത്തിയത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.
'വന്ദേമാതര'ത്തിന് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം
Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മു അംഗീകരിച്ചതോടെ വന്ദേമാതരത്തിന് ദേശീയഗീതത്തിന് സമാനമായ നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കും. വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിക്കുകയോ അതിന്റെ ആലാപനം മനഃപൂര്വം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് ദേശീയഗാനത്തെ അപമാനിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കും. അതേസമയം ഈ നിയമപരിരക്ഷയും ആറ് പദ്യങ്ങള് പാടണമെന്ന പ്രോട്ടോക്കോളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ്.നിയമപരിരക്ഷ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആറ് പദ്യങ്ങളും നിര്ബന്ധമായി പാടണമെന്നില്ല.