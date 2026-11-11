2 ദിവസത്തെ പുകയും പൊടിയും കാണും, പിന്നെ മാറും.. എന്തിനാണ് ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിൽ ഇത്ര ആശങ്ക : യോഗി
ലഖ്നൗവില് ഒരു സര്ക്കാര് പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യുപി മുഖ്യമന്ത്രി.
ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിലെ പടക്കം പൊട്ടിക്കല് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോതുയര്ത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്ന്നുവന്ന ആശങ്കകളെ തള്ളി ഉത്തര്പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ആഘോഷങ്ങള് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം തന്നെ മാറുമെന്നും അതില് എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം ആശങ്കപ്പെടാനിരിക്കുന്നുവെന്നും യോഗി ചോദിച്ചു. ലഖ്നൗവില് ഒരു സര്ക്കാര് പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യുപി മുഖ്യമന്ത്രി.
ചിലര് പറയുന്നു ദീപാവലി കാരണം മലിനീകരണം വര്ധിച്ചെന്ന്, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് തന്നെയെന്ത്?, അത് താനേ മാറികോളും, നിങ്ങളെന്തിനാണ് അതില് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. അഴിമതിയിലൂടെ വ്യവസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കിയതിനെ പറ്റി ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാല് പൊതുജനം ഒരു ദിവസം ആഹ്ളാദത്തോടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് പലര്ക്കും പ്രശ്നമെന്നും യോഗി വിമര്ശിച്ചു. ആഘോഷങ്ങളില് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഏര്പ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഉത്തര്പ്രദേശ് സര്ക്കാര് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജനങ്ങള് ആനന്ദിക്കട്ടെയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.ALSO READ: യുപിയിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അടിതെറ്റിക്കുമോ?, സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎമാർക്ക് ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചേക്കും