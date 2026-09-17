ഇ.പി.എഫ് ശമ്പള പരിധി 25,000 ആയി ഉയർത്തി; രാജ്യത്തെ 51 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് നേട്ടം
എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്ഗനൈസേഷന്റെ (EPFO) നിര്ബന്ധിത കവറേജിനുള്ള പ്രതിമാസ ശമ്പള പരിധി 15,000 രൂപയില് നിന്ന് 25,000 രൂപയായി ഉയര്ത്തി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. ബുധനാഴ്ച ചേര്ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
വിശ്വകര്മ്മ ജയന്തി ദിനമായ സെപ്റ്റംബര് 17 മുതല് ഈ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തില് വരും. 12 വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇ.പി.എഫ് അടിസ്ഥാന ശമ്പള പരിധി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത് (അവസാനമായി 2014 ലാണ് പരിധി 6,500 രൂപയില് നിന്ന് 15,000 രൂപയാക്കിയത്).
ഇതോടെ 15,000 രൂപയ്ക്കും 25,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയില് അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള (Basic + DA) ജീവനക്കാര്ക്ക് ഇനി മുതല് നിര്ബന്ധമായും ഇ.പി.എഫ് (EPF), ഇ.പി.എസ് (EPS - പെന്ഷന് സ്കീം), ഇ.ഡി.എല്.ഐ (EDLI - ഇന്ഷുറന്സ്) എന്നിവയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. ഉയര്ന്ന ശമ്പളക്കാര് പി.എഫിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതോടെ മാസംതോറുമുള്ള സമ്പാദ്യ തുകയും വിരമിക്കുമ്പോള് ലഭിക്കുന്ന പെന്ഷന് തുകയും ഗണ്യമായി ഉയരും. 15,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളില് ശമ്പളമുണ്ടായിരുന്ന പുതിയ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില് നിന്ന് ഇനി മുതല് പി.എഫ് വിഹിതം (12%) പിടിക്കുന്നതിനാല് കൈയില് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തില് നിശ്ചിത കുറവുണ്ടായേക്കാം, എന്നാല് ഇത് ദീര്ഘകാല നിക്ഷേപമായി മാറും.
തൊഴിലുടമകള് നല്കേണ്ട പെന്ഷന് വിഹിതത്തിലും (8.33%) വര്ദ്ധനവുണ്ടാകും. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം പോലും 15,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2014-ല് നിശ്ചയിച്ച പഴയ പരിധി ഉയര്ത്താന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.