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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (12:44 IST)

തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷത്തില്‍ തൃഷയും, മുന്‍നിരയില്‍ ഇരിപ്പിടം, വിജയ്ക്ക് പ്രത്യേക സല്യൂട്ട്

ചടങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇതിനകം വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (12:42 IST)
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ചെന്നൈയിലെ ഫോര്‍ട്ട് സെന്റ് ജോര്‍ജില്‍ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ അഥിതിയായെത്തി നടി തൃഷ കൃഷ്ണന്‍. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ സി ജോസഫ് വിജയ് പതാക ഉയര്‍ത്തുന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി മുന്‍നിരയിലായിരുന്നു തൃഷ ഇരുന്നിരുന്നത്. ചടങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇതിനകം വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.
 
മഞ്ഞസാരി ധരിച്ച് തലയില്‍ മുല്ലപ്പൂവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയായ ഉമാ കൃഷ്ണനൊപ്പമാണ് തൃഷ വേദിയിലെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയുടെ മാതാപിതാക്കളായ എസ് എ ചന്ദ്രശേഖര്‍, ശോഭാ ചന്ദ്രശേഖര്‍ എന്നിവരുടെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു തൃഷയുടെ സ്ഥാനം. പരേഡ് കടന്നുപോയപ്പോള്‍ തൃഷ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിജയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.
 
സമീപകാലത്തായി വിജയും തൃഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. അതിനിടെ വിജയ്‌ക്കെതിരായ വിവാഹമോചന ഹര്‍ജി ഭാര്യ സംഗീത സ്വര്‍ണലിംഗം പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളില്‍ വിജയുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം തൃഷ സ്ഥിരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വലിയ ചര്‍ച്ചകളാണ് തമിഴകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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