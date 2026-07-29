കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇന്ധന നയത്തിനെതിരെ ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് സ്ഥാപനങ്ങള് ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് പാര്ലമെന്റ് മാര്ച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു
20 ശതമാനം എത്തനോള്, 80 ശതമാനം പെട്രോള് എന്നിവ അടങ്ങിയ ഇന്ധന മിശ്രിതമായ E20 പെട്രോളിന്റെ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് പാര്ലമെന്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് നടത്താന് ഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗതാഗത സംഘടനകള് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഡല്ഹി ടാക്സി ആന്ഡ് ടൂറിസ്റ്റ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ടേഴ്സ് ആന്ഡ് ടൂര് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനും മറ്റ് ഗതാഗത ഗ്രൂപ്പുകളും ചേര്ന്നാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്. എത്തനോള് മിശ്രിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഹന പ്രശ്നങ്ങളില് സംഘടനകള് ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് മൈലേജ് കുറയുന്നതും എഞ്ചിന് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നു.
വാഹന ഉടമകളുടെയും ഓപ്പറേറ്റര്മാരുടെയും ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നതിനാണ് മാര്ച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ് സഞ്ജയ് സാമ്രാട്ട് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരാതികളെക്കുറിച്ച് നിയമനിര്മ്മാതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കാന് ഗതാഗത സംഘടനകള് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെ രൂപീകരിച്ച ഓണ്ലൈന് 'ഇ-20 ജനതാ പാര്ട്ടി' എന്ന കാമ്പെയ്നുമായോ പരീക്ഷാ വിഷയങ്ങളില് നേരത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയ കോക്ക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയുമായോ (സിജെപി) പ്രതിഷേധത്തിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് സംഘാടകര് വ്യക്തമാക്കി.