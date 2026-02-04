യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാര കരാര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും; കരാര്‍ സാധ്യമാക്കുന്നതില്‍ മോദിയും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്രം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 4 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:09 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാര് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കുള്ള തീരുവ 18 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര് അന്തിമമാക്കിയതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശം. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരകര്ഷണം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളെ ഈ കരാര് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഗോയല് പറഞ്ഞു.
തുണിത്തരങ്ങള്, രത്നങ്ങള്, ആഭരണങ്ങള്, തുകല് വസ്തുക്കള് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള തൊഴില് കേന്ദ്രീകൃത വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് യുഎസ് വിപണിയില് ഗണ്യമായ അവസരങ്ങള് ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പാര്ലമെന്റില് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താന് കഴിയാത്തതിനാല് കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങള് മന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് വിശദീകരിച്ചത്
'അയല്രാജ്യങ്ങളുമായി ഒപ്പുവച്ച കരാറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മില് ഒപ്പുവച്ച കരാര് യുഎസ് ഒപ്പുവച്ച ഏറ്റവും മികച്ച കരാറാണെന്ന് ഗോയല് പറഞ്ഞു. 'ഇതുവരെ നേടിയെടുത്തതില് വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച കരാറാണിത്, ഇന്ത്യന് പൗരന്മാരുടെ ഭാവിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം കരാര് സാധ്യമാക്കുന്നതില് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു,' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് വഴങ്ങിയെന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയായി ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തോടുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മയാണ് ഈ പരാമര്ശം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഗോയല് പറഞ്ഞു. രാഹുല് ഗാന്ധി പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു നിലപാടിന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടിവരുമെന്നും പറഞ്ഞു.