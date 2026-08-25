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  4. TMC chief Mamata Banerjee accuses West Bengal CM Suvendu Adhikari of house arrest threats over Annapurna Yojana protests
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (10:25 IST)

വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി, ഇതാണോ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ, ആഞ്ഞടിച്ച് മമത ബാനർജി

ബംഗാളിലെ അര്‍ഹരായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അന്നപൂര്‍ണ്ണ യോജനപ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട 3000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ ധനസഹായം വൈകുന്നതില്‍ രാഷ്ട്രീയതര്‍ക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു.

Mamata Banerjee, West Bengal CM, Suvendu adhikari, House arrest threats, National Politics
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Published: Tue, 25 Aug 2026 (10:25 IST)
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ബംഗാളിലെ അര്‍ഹരായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അന്നപൂര്‍ണ്ണ യോജനപ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട 3000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ ധനസഹായം വൈകുന്നതില്‍ രാഷ്ട്രീയതര്‍ക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു. തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചാല്‍ തന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രീയമായി ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സുവേന്ദു അധികാരി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമത ബാനര്‍ജി ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അധഃപതനമാണിതെന്നും മമത പറഞ്ഞു.
 
സുവേന്ദു അധികാരി തന്നെ പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീട് വിട്ടുപുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി. ഞാന്‍ ഈ വിഷയം ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയുടെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതാണോ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ. എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ മമത ചോദിച്ചു. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ അര്‍ഥം. വീട്ടുതടങ്കലോ?,ഭീഷണിയോ?, രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലോ?. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ആര്‍ക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കിയതാരാണ്. മമത ചോദിക്കുന്നു.
 
സര്‍വാധിപത്യത്തിന് മുന്നില്‍ തലകുനിക്കാന്‍ ശീലിച്ചവരുമായി അദ്ദേഹം എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാം.  അധികാരത്തിന് ചിലപ്പോള്‍ കുറച്ചുകാലം ഭയപ്പെടുത്താനായേക്കും എന്നാല്‍ അഹങ്കാരം ഒടുവില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മമത കുറിച്ചു.ALSO READ: വാക്കിന് വിലയില്ലാത്ത സർക്കാർ,ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ സിജെപി വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക്
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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