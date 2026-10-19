ടൈഗർ ഷ്രോഫിന്റെ കാറിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്; 90കളിലെ ഗ്യാങ്വാർ തിരിച്ചുവരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ
ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു താരത്തിനെ കാണാൻ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ താരത്തിൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയത്.
മുംബൈ: ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിൻ്റെ വധശ്രമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗർ ഷ്രോഫിനെ സന്ദർശിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ. ആക്രമണത്തിൽ രിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ടൈഗർ ഷ്രൊഫിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്കും ഓട്ടോറിക്ഷാ യാത്രക്കാരനുമുൾപ്പെടെ പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. താരത്തിൻ്റെ വലത് കൈയിൽ ബാൻഡേജ് ചുറ്റിയ നിലയിലാണ്. വലത് തോളിലും നെഞ്ചിലും ഇടത് കൈത്തണ്ടയിലും ഡ്രസ്സിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു താരത്തിനെ കാണാൻ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ താരത്തിൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയത്.
മുംബൈയിൽ 1990കളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അധോലോക സംഘങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകാനായി അനുവദിക്കില്ലെന്നും അക്രമികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കി. കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ പൂർണമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതായും ഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കുടുംബം വലിയ ഞെട്ടലിലാണ്. അഞ്ച് റൗണ്ട് വെടിയാണ് അവർ ഉതിർത്തത്. ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. വെടിമരുന്നും ചില്ലുകഷ്ണങ്ങളും തെറിച്ച് താരത്തിന് പരിക്കുണ്ട്. കുടുംബം വലിയ ഭീതിയിലാണ്.
#WATCH | Mumbai | Visuals from inside the residence of Tiger Shroff as Maharashtra Dy CM Eknath Shinde arrived to visit him following an incident of firing at his car, injuring his driver The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police (Visuals source: Shivsena PR)— ANI (@ANI) October 18, 2026
1990കളിൽ മുംബൈയിൽ ഇങ്ങനെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ മുംബൈ പോലീസ് അതെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാനായി സമ്മതിക്കില്ല. കർശന നടപടികളുണ്ടാകും. ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.
മുംബൈയിലെ ജുഹു മേഖലയിലാണ് ടൈഗർ ഷ്രോഫിന്റെ ബിഎംഡബ്ല്യു കാറിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. ഫുട്ബോൾ മത്സരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അക്രമികൾ ബൈക്കിലെത്തി വെടിയുതിർത്തതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സംഭവത്തിൽ നടന് വെടിയേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
This has to be one of the closest assassination attempts ever caught on camera. Just look at how closely the gunmen fired at Tiger Shroff! Its a miracle he escaped this A clear video of the firing incident has now surfaced. #TigerShroff https://t.co/0NDEjRy4lf— Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 18, 2026
വെടിവെപ്പിന് പിന്നാലെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘം ഏറ്റെടുത്തു. നടൻ സൽമാൻ ഖാനുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള താക്കീതാണിതെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘം വ്യക്തമാക്കിയത്. ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടൻ സൽമാൻ ഖാന്റെ വസതിയിലെയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിൽനിന്ന് സൽമാൻ ഖാന് നേരത്തെയും ഭീഷണികൾ ഉയർന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.