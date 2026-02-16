തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026
അമ്മയുടെ മെറ്റേര്‍ണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടിനിടെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:25 IST)
ബെംഗളൂരു: അമ്മയുടെ മെറ്റേര്‍ണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടിനിടെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്‍ കുളത്തില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം. ചരണ്‍ രാജിന്റെയും സ്വാതിയുടെയും മകനായ ലക്ഷ്മീര്‍ ആണ് മരിച്ചത്. എട്ട് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ അമ്മ സ്വാതിയോടൊപ്പം ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടിനായി എത്തിയതായിരുന്നു ലക്ഷ്മീര്‍. ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നപ്പോള്‍ കുട്ടി കാല്‍ വഴുതി കുളത്തില്‍ വീണു.

സംഭവം അവിടെയുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടില്ല. ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഫോട്ടോഷൂട്ടിനിടെ എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധയുണ്ടായോ എന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറായ സ്വാതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ചരണ്‍ ജോലിക്കായി യുഎസിലാണ്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി.


