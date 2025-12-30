സിആര് രവിചന്ദ്രന്|

2026 ജനുവരി 1 മുതല് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി പ്രധാന മാറ്റങ്ങള് റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്ബിഐ) കൊണ്ടുവരും.പുതിയ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പ്രകാരം 2026 ജനുവരി 1 മുതല് മൂന്ന് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
1. ഡോര്മന്റ് അക്കൗണ്ടുകള്
രണ്ട് വര്ഷമോ അതില് കൂടുതലോ കാലം പണം നിക്ഷേപിക്കുകയോ പിന്വലിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് ഡോര്മന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം അക്കൗണ്ടുകള് സജീവമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതിനാല് ഹാക്കര്മാര്ക്ക് എളുപ്പത്തില് ഇരയാകാം. ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വഞ്ചന കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ അക്കൗണ്ടുകള് ഉപയോഗിക്കാതെ തുടരുകയാണെങ്കില് അവ അവസാനിപ്പിക്കാന് ആര്ബിഐ തീരുമാനിച്ചു.
2. നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകള്
ദീര്ഘകാലം സാധാരണയായി 12 മാസമോ അതില് കൂടുതലോ കാലം ഇടപാടുകള് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലാത്തവയാണ് നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകള്. ഈ അക്കൗണ്ടുകള് ദുരുപയോഗ സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. പുതിയ ആര്ബിഐ നിയമങ്ങള് പ്രകാരം അക്കൗണ്ട് ഉടമ യഥാസമയം അവ വീണ്ടും സജീവമാക്കിയില്ലെങ്കില് അത്തരം അക്കൗണ്ടുകള് അടച്ചുപൂട്ടാം. ഒരു ചെറിയ ഇടപാട് പോലും നടത്തുന്നത് അക്കൗണ്ട് സജീവമായി നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കും.
3. സീറോ ബാലന്സ് അക്കൗണ്ടുകള്
ദീര്ഘകാലം സീറോ ബാലന്സ് നിലനിര്ത്തുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും അടച്ചുപൂട്ടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം അക്കൗണ്ടുകളുടെ ദുരുപയോഗം തടയാനും സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകള് കുറയ്ക്കാനും ആര്ബിഐ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ നീക്കം ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള് സജീവമായി നിലനിര്ത്താന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കെവൈസി വിശദാംശങ്ങള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.