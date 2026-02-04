ബാറ്റ് പിടിക്കാന്‍ അറിയാത്തവര്‍ ക്രിക്കറ്റ് സംഘടനകളെ നിയന്ത്രിക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 4 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:28 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ബാറ്റ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത വ്യക്തികളല്ല മറിച്ച് വിരമിച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരാണ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുകളെ നയിക്കേണ്ടതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കായിക സംഘടനകളുടെ നടത്തിപ്പ് വിദഗ്ധരല്ലാത്തവരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നതില് സുപ്രീം കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ജനുവരി 6 ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് (എംസിഎ) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്ത ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവില് മാറ്റം വരുത്താന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വിപുല് എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിസമ്മതിച്ചു. സ്വജനപക്ഷപാതവും പക്ഷപാതവും ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഇത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ എംസിഎ സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഹര്ജികളാണ് ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്.
മുന് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് താരവും ബിജെപി നേതാവുമായ കേദാര് ജാദവ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് നിയമ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്. ഏകദേശം 401 അംഗങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ചേര്ത്തതിലൂടെ വോട്ടര് പട്ടികയില് കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന് ജാദവ് ആരോപിച്ചു. ജാദവിന്റെ ഹര്ജി പ്രകാരം പുതുതായി ഉള്പ്പെടുത്തിയവരില് പലരും എന്സിപി-എസ്പി എംഎല്എ രോഹിത് പവാറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളോ ആണ്. ഹര്ജിക്കാര്ക്ക് അവരുടെ ഹര്ജികള് പിന്വലിക്കാന് ബെഞ്ച് അനുമതി നല്കുകയും ബുധനാഴ്ച കേസ് പരിഗണിക്കാന് പോകുന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ എല്ലാ തര്ക്കങ്ങളും ഉന്നയിക്കാന് അവരോട് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.