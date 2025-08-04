വ്യാഴം, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2025
ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഗ്രാമം 'യുപിഎസ്സി ഫാക്ടറി' എന്നറിയപ്പെടുന്നു, 75 വീടുകളിലായി 47 ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും യുപിഎസ്സി സിവില്‍ സര്‍വീസസ് പരീക്ഷ (സിഎസ്ഇ) എഴുതുന്നു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (19:45 IST)
ഐഎഎസ്, ഐഎഫ്എസ് അല്ലെങ്കില്‍ ഐപിഎസ് ഓഫീസര്‍മാരാകുന്നതിലൂടെ സിവില്‍ സര്‍വീസില്‍ ചേരുക എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷയില്‍, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും യുപിഎസ്സി സിവില്‍ സര്‍വീസസ് പരീക്ഷ (സിഎസ്ഇ) എഴുതുന്നു - രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കഠിനമായ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷകളില്‍ ഒന്നാണിത്.എന്നാല്‍, വെറും 4,000 പേര്‍ മാത്രം താമസിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം ഉത്തര്‍പ്രദേശിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ?

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ജോന്‍പൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായ മാധോപട്ടിയില്‍ നിന്ന് ഐഎഎസ്, പിസിഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 47 സിവില്‍ സര്‍വീസുകാര്‍ വരെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ആകെ 75 വീടുകളും 4,000 ല്‍ അധികം ജനസംഖ്യയുമുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ ഓരോ വീട്ടിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെങ്കിലും ഉണ്ട്. സിവില്‍ സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് പുറമേ, മാധോപട്ടി സ്വദേശികള്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ, ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍, ലോക ബാങ്ക് എന്നിവയിലും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്നു.

മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, മധോപട്ടി ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് യുപിഎസ്സി പരീക്ഷ പാസായി സിവില്‍ സര്‍വീസില്‍ ചേര്‍ന്ന ആദ്യ വ്യക്തി ഇന്ദു പ്രകാശ് സിംഗ് ആയിരുന്നു, 1952 ല്‍ അവര്‍ ഐഎഫ്എസ് ഓഫീസറായി. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം, പിന്നീട് ബീഹാറിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വിനയ് കുമാര്‍ സിംഗ് 1955 ല്‍ യുപിഎസ്സി സിവില്‍ സര്‍വീസസ് പരീക്ഷ (സിഎസ്ഇ) പാസായപ്പോള്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐഎഎസ് ഓഫീസറായി.

വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, മാധോപട്ടിയില്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസിനോട് ഒരു പ്രത്യേക അഭിനിവേശമുണ്ട്, ഗ്രാമത്തിലെ യുവ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഉടന്‍ തന്നെ യുഎസ്പിസി സിഎസ്ഇക്ക് തയ്യാറെടുക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. ഈ നേരത്തെയുള്ള തുടക്കവും സിവില്‍ സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും ഇവിടത്തെ കുട്ടികളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ തയ്യാറെടുക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.


