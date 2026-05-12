പാചക എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (08:41 IST)
സസ്യ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാന് ഇന്ത്യക്കാരോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭ്യര്ത്ഥിച്ചത് പലര്ക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇന്ധനം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അദ്ദേഹം ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാന് താരതമ്യേന എളുപ്പമായിരുന്നു. രണ്ടും വന്തോതില് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവയാണ്. രണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതല് ശേഖരത്തെ ബാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ പാചക എണ്ണയോ?
2025-26 ല് ഇന്ത്യ 19.5 ബില്യണ് ഡോളര് മൂല്യമുള്ള സസ്യ എണ്ണകള് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ഈ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നത് നേരിട്ട് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കും. കമ്മി കുറയുമ്പോള്, രൂപയുടെ മേലുള്ള സമ്മര്ദ്ദം കുറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി എണ്ണ ഉപഭോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല.
നിരവധി പ്രസംഗങ്ങളിലും മന് കി ബാത്തിലും, എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യപരവുമായ അര്ത്ഥതലങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു.