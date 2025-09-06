ഞായര്‍, 7 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

ഇന്ത്യയില്‍ ഉള്ളി പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലം ഇതാണ്; ഇവിടെ ഉള്ളി വളര്‍ത്തുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്

കാലാവസ്ഥ, സീസണല്‍ ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെയും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും ലഭ്യത എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 6 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (18:40 IST)
ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷണശീലങ്ങള്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യം, രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം, കാലാവസ്ഥ, സീസണല്‍ ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ
ലഭ്യത എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ അടുക്കളകളിലും ഉള്ളി ഒരു പ്രധാന ചേരുവയാണ്, എന്നാല്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉള്ളിയും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.
അതാണ് കത്ര, ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്ര എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അസാധാരണവും സവിശേഷവുമായ ഒരു നഗരമാണ്, അവിടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഉള്ളി അനുവദനീയമല്ല.

ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വളര്‍ത്താനോ വില്‍ക്കാനോ അനുവാദമില്ലാത്ത
ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു നഗരമാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്ര. ഇവിടത്തെ ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും അവ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയില്ല. മതവിശ്വാസങ്ങളും ഭക്തിയുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം. ഹിന്ദു തത്ത്വചിന്തയില്‍, ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും തമസിക് ഭക്ഷണങ്ങളായി കാണുന്നു, അവ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും അലസത, കോപം, നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനങ്ങള്‍ എന്നിവ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താല്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനയിലോ ഉപവസിക്കുമ്പോഴോ ആചാരങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴോ അവ കഴിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

മാതാ വൈഷ്‌ണോദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടമാണ് കത്ര, അതിനാല്‍ സാത്വിക (ശുദ്ധവും ആത്മീയവുമായ) അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കത്രയില്‍ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് - ഇന്നും തുടരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണിത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :