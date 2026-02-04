ബുധന്‍, 4 ഫെബ്രുവരി 2026
ആഭരണങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കാന്‍ 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ കാലുകള്‍ വെട്ടിമാറ്റി മോഷ്ടാക്കളുടെ ക്രൂരത

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 4 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:09 IST)
ജയ്പൂര്‍: ആഭരണങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കാന്‍ വേണ്ടി കള്ളന്മാര്‍ 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. രാജസ്ഥാനിലെ കൊഡ്യായ് സ്വദേശിനിയായ കമലാ ദേവിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അക്രമികള്‍ അവളുടെ കഴുത്ത് അറുത്ത് കൊലപെടുത്തുകയും കാലുകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റി ഏകദേശം രണ്ടര കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള
വെള്ളി കണങ്കാല്‍ കഫ് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവ കൂടാതെ മാലയും മൂക്കുത്തിയും ഉള്‍പ്പെടെ ഏകദേശം 7.5 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും മോഷ്ടാക്കള്‍ കൊള്ളയടിച്ചു.

കമലാ ദേവി ആടുകളെ മേയ്ക്കാന്‍ അടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് സംഭവം. വൈകുന്നേരമായിട്ടും അവര്‍ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്താത്തതിനാല്‍ മകന്‍ അവളെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ കാലുകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റിയ നിലയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പ്രതികളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വെള്ളി കണങ്കാല്‍ കഫ്സിനായി സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാനമായ സംഭവങ്ങള്‍ രാജസ്ഥാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുമ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.


