സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 3 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:37 IST)
പുതിയ കരാറില് ഇന്ത്യന് ഇറക്കുമതികള്ക്കുള്ള പരസ്പര താരിഫ് 18% ആയി അമേരിക്ക കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏര്പ്പെടുത്തിയ 50% വരെ ശിക്ഷാ നിരക്കുകളില് നിന്നുള്ള ഇളവാണിത്.
നിരവധി മേഖലകളിലെ കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് ഈ കുറവ് ഉടനടി ആശ്വാസം നല്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
താരിഫ് കുറയ്ക്കലില് നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന തന്ത്രപരമായ നേട്ടം യുഎസ് വിപണിയില് ചൈനയേക്കാള് ഇന്ത്യയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട വില നേട്ടമാണ്. ഇന്ത്യന് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോള് 18% തീരുവ നേരിടേണ്ടിവരുമെങ്കിലും, ചൈനീസ് കയറ്റുമതികള്ക്ക് ഏകദേശം 34% തീരുവയുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസം ആഗോള ഇറക്കുമതിക്കാരെ ഇന്ത്യന് വിതരണക്കാരിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ വസ്ത്ര കയറ്റുമതിയുടെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് യുഎസിലേക്കാണ് എന്നതിനാല്, തുണിത്തരങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ആശ്വാസമാണ്. ഉയര്ന്ന താരിഫ് കാരണം കയറ്റുമതി മന്ദഗതിയിലാക്കുകയോ നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത തുകല്, പാദരക്ഷകള് എന്നിവയുടെ ചെറുകിട കയറ്റുമതിക്കാരും കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി സമ്മര്ദ്ദത്തിലായിരുന്ന രത്ന-ആഭരണ മേഖല വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്രോത്പന്ന വ്യവസായം നേട്ടമുണ്ടാക്കും, ചെമ്മീനും ശീതീകരിച്ച സമുദ്രോത്പന്നങ്ങളും യുഎസ് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് കൂടുതല് താങ്ങാനാവുന്നതിലേക്ക് മാറുന്നതിനാല്, ആവശ്യകത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.