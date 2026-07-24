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  4. These are the three assurances that Union Minister JP Nadda read out to Sonam Wangchuk
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (09:17 IST)

സോനം വാങ്ചുകിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെപി നദ്ദ വായിച്ചുകൊടുത്ത മൂന്ന് ഉറപ്പുകള്‍ ഇവയാണ്

Jantar mandir,CJP Protests, NEET Exams, Dharmendra pradhan
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (09:20 IST)
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കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെപി നദ്ദ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തക സോനം വാങ്ചുകിന് വായിച്ചുകൊടുത്ത മൂന്ന് ഉറപ്പുകള്‍ ഇതാ:
 
-ഡല്‍ഹിയിലെ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ക്കും ജൂലൈ 20 ന് പാര്‍ലമെന്റിലേക്കുള്ള മാര്‍ച്ചില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കും എതിരെ കേസെടുക്കരുതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കി. 
-പാര്‍ലമെന്റില്‍ പരീക്ഷാ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചര്‍ച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കി.
-അടുത്തിടെ നീറ്റ് പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഇരകള്‍ക്ക് ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുന്നു.
 
'കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ.പി. നദ്ദ, ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്, ലേ ലഡാക്കിലെ അപെക്‌സ് ബോഡിയിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ 26 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാന്‍ ഒടുവില്‍ എന്റെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.'-നോമ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള തന്റെ ആദ്യ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ വാങ്ചുക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.
 
അതേസമയം 6 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്കിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റ് എഴുതി. സോനം വാങ്ചുകിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം പഴയ ഭാരം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ശ്രീനു എസ്
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