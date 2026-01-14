സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ചെന്നൈ: റോഡില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങള് 48 വയസ്സുള്ള ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ഉടമകള്ക്ക് തിരികെ നല്കി. റോഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് പത്മയ്ക്ക് ബാഗ് ലഭിച്ചത്. അവര് അത് തുറന്നപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളില് സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായത്.
പിന്നീട് അവര് ബാഗ് പോണ്ടി ബസാര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഏല്പ്പിച്ചു. തുടര്ന്ന് പോലീസ് അത് പരിശോധിച്ച് ഉടമയെ കണ്ടെത്താന് തുടങ്ങി. തുടര്ന്ന് ബാഗ് നങ്കനല്ലൂരിലെ രമേശിന്റേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങള് അടങ്ങിയ ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി രമേശ് നേരത്തെ പരാതി നല്കിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പോലീസ് ബാഗ് ഉടമയ്ക്ക് കൈമാറി.
പത്മയുടെ മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന് അഭിനന്ദന സൂചകമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്കി.