വിമർശകർ 'പേപ്പട്ടി കടിച്ചവരെന്ന്' മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി; തെലങ്കാന കോൺഗ്രസിൽ ആഭ്യന്തര പോര്
പാര്ട്ടിയിലെ ചിലരെ പേപ്പട്ടി കടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നായിരുന്നു രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പരാമര്ശം.
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയില് ഭരണകക്ഷിയായ കോണ്ഗ്രസിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നത പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് . കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലേറി മൂന്ന് വര്ഷം പൂര്ത്തിയാകാനിരിക്കെ, സര്ക്കാരിനെതിരെ വിമര്ശനമുന്നയിക്കുന്ന സ്വന്തം പാര്ട്ടി എം.എല്.എമാര്ക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി രംഗത്ത് വന്നത്. ഇതാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. സിദ്ദിപേട്ടില് നടന്ന പൊതുയോഗത്തില് ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടന്നാക്രമണം.
പാര്ട്ടിയിലെ ചിലരെ പേപ്പട്ടി കടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നായിരുന്നു രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പരാമര്ശം. ഇത്തരക്കാര് പൊതുവേദികളില് മൈക്കിന് മുന്നില് സര്ക്കാരിനെതിരെ മോശം കാര്യങ്ങള് പറയുകയും, എന്നാല് വീട്ടിലെത്തിയാല് സ്വകാര്യമായി സര്ക്കാരിന്റെ നല്ല പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരക്കാരെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് എറഗഡയിലെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.
വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതില് സര്ക്കാര് വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് മുനുഗോഡ് എം.എല്.എ കോമറ്റിറെഡ്ഡി രാജ്ഗോപാല് റെഡ്ഡി അടക്കമുള്ള നേതാക്കള് അടുത്തിടെ പരസ്യമായി ആരോപിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ കൊടംഗലിലേക്കും മന്ത്രിമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും മാത്രമാണ് ഫണ്ട് ഒഴുകുന്നതെന്നും, ഇതിനെതിരെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ 'കുരുക്ഷേത്ര'ത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും രാജ്ഗോപാല് റെഡ്ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം.
അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'പേപ്പട്ടി' പരാമര്ശത്തിനെതിരെ കോമറ്റിറെഡ്ഡി രാജ്ഗോപാല് റെഡ്ഡി ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. ഉന്നത പദവികള് വഹിക്കുന്നവര് സംസാരിക്കുമ്പോള് മാന്യതയും സംയമനവും പാലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ (X) പ്രതികരിച്ചു. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവര് അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയാണെന്നും, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രധാന പദവികളിലിരിക്കുന്ന നേതാക്കള്ക്ക് വിവേകവും ആത്മപരിശോധന നടത്താനുള്ള കഴിവും നല്കണമെന്ന് അയ്യപ്പനോട് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നതായും രാജ്ഗോപാല് റെഡ്ഡി കുറിച്ചു.