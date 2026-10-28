തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓട്ടോ ചാർജ് കുത്തനെ ഉയർത്തി, മിനിമം നിരക്കിൽ വർധനയുണ്ടായത് രണ്ടിരട്ടി!
രാത്രി 10 മുതല് പുലര്ച്ചെ 5 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലെ യാത്രയ്ക്ക് സാധാരണ മീറ്റര് നിരക്കിന്റെ ഒന്നരയിരട്ടി തുക യാത്രക്കാര് നല്കേണ്ടിവരും.
നീണ്ട 13 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടില് ഓട്ടോറിക്ഷാ യാത്രാനിരക്ക് കുത്തനെ ഉയര്ത്തി സര്ക്കാര്. നിലവിലുള്ള മിനിമം ചാര്ജ് 25 രൂപയില് നിന്ന് 50 രൂപയാക്കിയാണ് ഉയര്ത്തിയത്. ആദ്യത്തെ 1.8 കിലോമീറ്റര് ദൂരത്തിനാണ് 50 രൂപ മിനിമം ചാര്ജ് ഈടാക്കുക. അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും 25 രൂപ വീതം നല്കണം. തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിന്റെ ഹോം(ട്രാന്സ്പോര്ട്ട്-1) വകുപ്പാണ് പുതുക്കിയ നിരക്കുകള് പ്രാബാല്യത്തില് വരുത്തികൊണ്ട് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം നടത്തിയത്.
രാത്രി 10 മുതല് പുലര്ച്ചെ 5 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലെ യാത്രയ്ക്ക് സാധാരണ മീറ്റര് നിരക്കിന്റെ ഒന്നരയിരട്ടി തുക യാത്രക്കാര് നല്കേണ്ടിവരും. വെയിറ്റിങ് ചാര്ജ് മിനിറ്റിന് ഒരു രൂപ നിരക്കിലും നിജപ്പെടുത്തി. ചുരം റോഡുകളിലൂടെയുള്ള സര്വീസുകള്ക്ക് സാധാരണനിരക്കിന്റെ 1.2 ഇരട്ടി തുക അടിസ്ഥാനത്തില് 60 രൂപയാകും മിനിമം നിരക്ക്. ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 30 രൂപയായും നിശ്ചയിച്ചു.
2013 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇതിന് മുന്പ് ഓട്ടോറിക്ഷാ നിരക്കുകള് പരിഷ്കരിച്ചത്. അന്ന് ആദ്യത്തെ 1.8 കിലോമീറ്ററിന് 25 രൂപ മിനിമം ചാര്ജും തുടര്ന്നുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 12 രൂപയുമായിരുന്നു.ഇന്ഷുറന് പ്രീമിയം, ഇന്ധനവില, വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റക്കുറ്റപണി ചെലവുകള് എന്നിവ കുത്തനെ ഉയര്ന്നതോടെ നിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഓട്ടോ തൊഴിലാളി സംഘടനകള് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.