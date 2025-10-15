സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്താന് തമിഴ്നാട്. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിന് നിയമസഭയില് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കും. തമിഴ്നാട്ടില് ഹിന്ദി ഹോര്ഡിങ്ങുകളും ഹിന്ദി ഭാഷാ സിനിമകളും നിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ബില്ല് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടില് ഹിന്ദി ഭാഷ അടിച്ചേല്പ്പിക്കരുതെന്നും അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ തൊട്ടു കളിക്കരുതെന്നും സ്റ്റാലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ത്രീ ഭാഷ ഫോര്മുലയുടെ പേരില് ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതവും അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ സംസ്ഥാനം എതിര്ക്കുന്നു എന്നും സ്റ്റാലിന് വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി ദക്ഷിണേന്ത്യയില് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.