ഡൽഹി പ്രക്ഷോഭം: ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ്, നേതാക്കളുടെ കസ്റ്റഡിയും മെട്രോ അടച്ചതും ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹർജികൾ
തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് എം പിയും സീനിയര് അഭിഭാഷകയുമായ മേനക ഗുരുസ്വാമിയാന് നേതാക്കളെ കരുതല് തടങ്കലില്വെച്ചതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരെ സിജെപിയും പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഡല്ഹിയില് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള് അടച്ചിടുകയും ട്രെയിന് സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തതിനെതിരെ നല്കിയ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്ജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ഒക്ടോബര് 9ലെ കോടതി ഉത്തരവ് അധികൃതര് ലംഘിച്ചതായി ആരോപിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ശൈലേന്ദ്ര മണി ത്രിപാഠിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയില് കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തത്. ഇതിനൊപ്പം നേതാക്കളെ കരുതല് തടങ്കലില് വെച്ചതിനെ പറ്റിയുള്ള ഹര്ജികളും കോടതി പരിഗണിക്കും.
തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് എം പിയും സീനിയര് അഭിഭാഷകയുമായ മേനക ഗുരുസ്വാമിയാന് നേതാക്കളെ കരുതല് തടങ്കലില്വെച്ചതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. നേതാക്കളെ വീടുകളില് നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനെ പറ്റിയും ഹര്ജി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
ഡല്ഹിയിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രക്ഷോഭം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാന് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള് നിയന്ത്രിതമായി അനുവദിക്കണമെന്ന് കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് ലംഘിച്ച് സര്ക്കാര് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള് അടയ്ക്കുകയും ട്രെയിനുകള് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അധികൃതരുടെ ഈ നടപടി ജനജീവിതതെ സാരമായി ബാധിച്ചതായി ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. അത്യാവശ്യമായ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നത് അതിരുകടന്ന നടപടിയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ നിര്ദേശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് പരാതി.ALSO READ: ഇത് രാജ്യദ്രോഹിയായ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഏകാധിപതിയുടെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം