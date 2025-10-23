വ്യാഴം, 23 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
രക്ഷിതാക്കള്‍ വഴിയുള്ള സ്വത്ത് കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച നിയമം സുപ്രീം കോടതി തീര്‍പ്പാക്കി

വില്‍പ്പനകള്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Updated: വ്യാഴം, 23 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (11:16 IST)

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവര്‍ക്ക് കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ നടത്തുന്ന വില്‍പ്പന ഇടപാടുകള്‍ നിരസിക്കാമെന്നും അത്തരം വില്‍പ്പനകള്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. 1956-ലെ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആന്‍ഡ് ഗാര്‍ഡിയന്‍ഷിപ്പ് ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രധാന നിയമ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് പങ്കജ് മിത്തലും പി.ബി. വരാലെയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവര്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ ശേഷം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ മുമ്പ് വിറ്റ അതേ സ്വത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി മുമ്പത്തെ ഇടപാടിന്റെ മതിയായ നിരാകരണമാണെന്നാണ് വിധിച്ചത്.

അതായത് കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു രക്ഷിതാവ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാവര സ്വത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തയാളെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് വില്‍ക്കുന്നത് അസാധുവാണ്. അസാധുവാകുന്ന കൈമാറ്റം പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തയാള്‍ക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ കോടതിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെയല്ലാതെ അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നിരസിക്കാന്‍ കഴിയും. ഒരു കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു പുതിയ വില്‍പ്പനയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് പോലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയോ കൈമാറ്റം നിരസിക്കാം.


