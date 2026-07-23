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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (14:04 IST)

നിങ്ങൾ എന്തിന് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മെട്രോകൾ തുറക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തിനുള്ളില്‍ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ തുറക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.

Supreme Court CJI, Suryakant CJI, NEET Protests, Delhi Metro
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (14:07 IST)
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ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ അടച്ചതിനെതിരെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ പ്രതികരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്. ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തിനുള്ളില്‍ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ തുറക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടുമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടുമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. 
 
നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടിനെതിരായ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സമരം ശക്തിപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സുപ്രീം കോടതി മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍ ഉള്‍പ്പടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനുകള്‍ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഇടപെടല്‍.മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ അടച്ചതോടെ അഭിഭാഷകര്‍ക്കും കോടതി ജീവനക്കാര്‍ക്കും കൃത്യസമയത്ത് കോടതിയിലെത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വാലിഡ് എന്‍ട്രി പാസുള്ളവരെയും കോടതി ജീവനക്കാരെയും അവശ്യമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ ഇറാങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് വികാസ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തിനുള്ളില്‍ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ തുറക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. മെട്രോ അധികൃതരുമായി വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഭരണവിഭാഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ 16 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയത്.ALSO READ: സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ 16 സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു, വലഞ്ഞത് സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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