വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026
'ജുഡീഷ്യറി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു'; ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന വിവാദ പാഠപുസ്തകം സുപ്രീം കോടതി നിരോധിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:24 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന വിവാദമായ എട്ടാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകം സുപ്രീം കോടതി നിരോധിച്ചു. ഈ ഉള്ളടക്കം ജുഡീഷ്യറിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളില്‍ ഗുരുതരമായ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു.

വിഷയം ആഴത്തില്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഉത്തരവാദികളായവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ പവിത്രതയെ തകര്‍ക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ പ്രചരണം തടയാന്‍ പാഠപുസ്തകം പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിക്കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പുസ്തക ഡിപ്പോകളില്‍ നിന്നും റീട്ടെയില്‍ ഔട്ട്ലെറ്റുകളില്‍ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും എല്ലാ ഹാര്‍ഡ്, സോഫ്റ്റ് കോപ്പികളും ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ എന്‍സിആര്‍ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകം വീണ്ടും അച്ചടിക്കുകയോ ഡിജിറ്റലായി പങ്കിടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ പ്രചരണത്തിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.


