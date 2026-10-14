വിളിപ്പുറത്ത് വേണം,മിന്നൽ സമരങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകു: ഇന്ത്യാസഖ്യ നേതാക്കളോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കേന്ദ്രസേന 20 വരെ ഡൽഹിയിൽ തുടരും
മുഖ്യതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ദില്ലിയില് മിന്നല് സമരങ്ങള്ക്കായി തയ്യാറായിരിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കി രാഹുല് ഗാന്ധി. വിളിപ്പുറത്ത് വേണമെന്ന നിര്ദേശമാണ് നേതാക്കളോട് രാഹുല് ഗാന്ധി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.ജന്തര് മന്തറിനെ സമരവേദികളുടെ പട്ടികയില് നിന്ന് സര്ക്കാര് പുറത്താക്കിയസാഹചര്യത്തില് ജന്തര് മന്തര് വളയാന് ഇന്ത്യാ സഖ്യം ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സികളുടെ റിപ്പോര്ട്ട്.
സമരം തീരുമാനിച്ചാല് 24 മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് വലിയ മുന്നേറ്റം നല്കാനാകണമെന്നാണ് ഇന്ത്യാസഖ്യ നേതാക്കളോട് രാഹുല് ഗാന്ധി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സുപ്രീംകോടതിയിലെ നടപടികള് എന്താകുമെന്ന് കാത്തിരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. ജന്തര് മന്തര് വളയാന് സംഘടനകള് തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കേന്ദ്രസേനകളുടെ സാന്നിധ്യം ഒക്ടോബര് 20 വരെ തുടരണമെന്ന് ദില്ലി പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 273 കമ്പനി കേന്ദ്രസേന ഇതോടെ ഈമാസം 20 വരെ ദില്ലിയില് തുടരും.ALSO READ: ദേശീയപതാക ഉയർത്തുന്നത് ബിജെപിക്ക് കുറ്റമായോ?, ഇത് ഭീരുത്വം: ജന്തർ മന്തർ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി