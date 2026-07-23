പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീടിന് സമീപം രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ വിമര്ശിച്ച് സോനം വാങ്ചുകിന്റെ ഭാര്യ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം കോണ്ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ വിമര്ശിച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യ ഇറ്റാഞ്ജലി ആങ്മോ രംഗത്തെത്തി. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തില് നിന്ന് മുതലെടുക്കാന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ശ്രമിക്കുന്നതായും അവര് ആരോപിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് പ്രത്യേക പ്രകടനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി ഉള്പ്പെടെയുള്ള കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് ജന്തര് മന്തറില് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളോടൊപ്പം ചേരണമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യാ ടുഡേയോട് സംസാരിച്ച ആങ്മോ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ജന്തര് മന്തര് പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വാങ്ചുക് ആശുപത്രിയില് നിന്ന് നിരാഹാര സമരം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അവരുടെ പരാമര്ശം. വ്യാഴാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാഹാരം 26-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ജൂലൈ 21-ന് കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധത്തില് ആത്മാര്ത്ഥതയില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാര് വാങ്ചുകിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും പൊതുജന വിശ്വാസ്യതയെയും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആങ്മോ പറഞ്ഞു.