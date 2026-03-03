സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ന്യൂഡല്ഹി: മള്ട്ടി ബില്യണയര് എലോണ് മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നിരോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കി. സര്ക്കാര് നിയന്ത്രണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയിലെ
മുതിര്ന്നവരുടെ എല്ലാ ലൈംഗിക ഉള്ളടക്കവും ത ജിയോ-ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അശ്ലീല വസ്തുക്കള് ഓണ്ലൈനില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതോ നിരോധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി ആക്ടിനെ തുടര്ന്നാണ് ഈ നീക്കം.
ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ഇനി അത്തരം ഉള്ളടക്കം ആക്സസ് ചെയ്യാന് കഴിയില്ല. അതേസമയം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില് ഇത് സാധ്യമാണ്.
അതേസമയം സര്ക്കാരിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കം പലരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. ഈ തീരുമാനം വൈകിപ്പോയി എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ അമിതമായ അശ്ലീല ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരും സമാനമായ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഇതിനെതിരെ വിമര്ശനങ്ങളും ഉയര്ന്നുവന്നു. ചിലര് ഇതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയായി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമര്ത്തുന്ന രീതിയില് കൂടുതല് മേഖലകളില് സമാനമായ നീക്കങ്ങള് നടത്താന് സര്ക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോശം നടപടിയാണിതെന്ന് അത്തരം
ആളുകള് പറഞ്ഞു. പോണ് നിരോധിക്കുന്നത് സര്ക്കാര് കരുതുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാകില്ലെന്നും തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകുന്ന അത്തരമൊരു നീക്കം അധികാരികള് എടുക്കുന്നത് തെറ്റായിപ്പോയെന്നും പലരും പറഞ്ഞു.