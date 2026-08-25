കോൺഗ്രസിൽ ഇരുന്ന് ആർഎസ്എസ് പണി ചെയ്യുകയാണോ?, ഗൾഫിൽ നിന്നും വരുന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതികരാകുന്നുവെന്ന് തരൂർ
വേള്ഡ് ബാങ്ക് അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധമാണ് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ശശി തരൂര് പങ്കുവെച്ചത്.
ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് (പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയില്) നിന്ന് പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല് യാഥാസ്ഥിതിക ലിംഗസമത്വ കാഴ്ചപ്പാടുകളും സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന പഠനം പങ്കുവെച്ച് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും എം.പിയുമായ ശശി തരൂര്. വേള്ഡ് ബാങ്ക് അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധമാണ് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ശശി തരൂര് പങ്കുവെച്ചത്.
ദശാബ്ദങ്ങളായി തുടരുന്ന ഗള്ഫ് കുടിയേറ്റം കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സാമൂഹിക മേഖലകളില് ഇത് വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനത്തില് പറയുന്നത്. സൗദി പോലെയുള്ള കൂടുതല് യാഥാസ്ഥിതികമായ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്നവര് കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം, സ്വാതന്ത്ര്യം, പൊതുഇടങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയില് കൂടുതല് നിയന്ത്രണങ്ങള് കൊണ്ടുവരുന്നതായി പഠനത്തില് പറയുന്നു.
These are disturbing reports. Kerala has long been host to a liberal, progressive practice of Islam, fully in tune with the coexistence and communal harmony prevalent across the state. Kerala is proud of its record of educating Muslim girls and women to the same levels as boys… https://t.co/mzcBfWXaNp— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 23, 2026
ഗള്ഫില് നിന്നുള്ള പണമൊഴുക്ക് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നല്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീടുകളിലെ സ്ത്രീകള് ജോലിക്ക് പോകുന്നതില് നിന്ന് പിന്തിരിയുന്ന പ്രവണത ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളില് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇവര് കേരളീയ മുസ്ലീം സാംസ്കാരികരീതികളില് നിന്ന് മാറി മിഡില് ഈസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണവും ചിന്താരീതിയും പിന്തുടരുന്നുവെന്നും ശശി തരൂര് പഠനത്തില് പറയുന്നു.
ഗള്ഫ് കുടിയേറ്റം കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നതില് സംശയമില്ലെന്നും എന്നാല് അതിന്റെ പാര്ശ്വഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളെ നാം ഗൗരവകരമായി കാണണമെന്നും വ്യക്തമാക്കികൊണ്ടാണ് തരൂര് പഠനം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തരൂരിന്റെ ഈ പോസ്റ്റിനെ എതിര്ത്തും അനുകൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.