സ്ത്രീകൾക്ക് 40,000 രൂപ വാർഷിക പെൻഷൻ, 300 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി സൗജന്യം, വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ മെട്രോ യാത്ര: ജൻ -മൻ പ്രകടനപത്രികയുമായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി
ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കി സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി. ജന്- മന് മാനിഫെസ്റ്റോ ഭരണഘടനാ ദിനത്തിലാണ് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി പുറത്തിറക്കിയത്. 'സത്തായിസ് കാ സങ്കല്പ്: പിഡിഎ കാ പ്രാണ്പത്ര' (ഇരുപത്തേഴിന്റെ നിശ്ചയം: പിഡിഎയുടെ പ്രകടനപത്രിക) എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെയുള്ള പ്രകടന പത്രിക മുന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അലോക് രഞ്ജന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത്.
പിഡിഎ(പിന്നോക്കക്കാര്, ദളിതര്,ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്) വോട്ട് ബാങ്കില് അധിഷ്ഠിതമായ പ്രകടനപത്രിക പ്രധാനമായും സ്ത്രീകള്,യുവാക്കള്,കര്ഷകര്,വ്യവസായ മേഖല എന്നിവരെയാണ് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിവര്ഷം 40,000 രൂപ പെന്ഷനാണ് പ്രധാന വാഗ്ദാനം. സ്വയം തൊഴിലിന് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായവും വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് സൗജന്യ മെട്രോ യാത്രയും മാനിഫെസ്റ്റോയിലുണ്ട്. അതെസമയം ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച തടയാന് കര്ശന നിയമനിര്മാണവും പ്രകടനപത്രികയില് ഉറപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്.
വീടുകള്ക്ക് 300 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി, പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ, പ്ലസ് ടു വിജയിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് സൗജന്യ ലാപ്ടോപ്പ്, 2005ന് ശേഷം സര്വീസില് കയറിയ ജീവനക്കാര്ക്ക് പഴയ പെന്ഷന് പദ്ധതി തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും മാനിഫെസ്റ്റോയിലുണ്ട്. സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ച് 3 മാസത്തിനകം സംസ്ഥാനത്ത് ജാതി സര്വേ നടത്തി ആനുപാതിക സംവരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി പറയുന്നു.ALSO READ: നിങ്ങൾ പൊരുതുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയാണോ?, യുപി സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അതൃപ്തി, സഖ്യം തെറ്റി പിരിഞ്ഞെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ്