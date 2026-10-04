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  4. S Jaishankar says there is no plan to stop importing oil from russia
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (20:35 IST)

ബാഹ്യസമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ല, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിർത്തിവെയ്ക്കില്ലെന്ന് എസ് ജയശങ്കർ

റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുന്നത് പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (20:37 IST)
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റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുന്നത് പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍. റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ബാഹ്യസമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് പാര്‍ലമെന്റ് കണ്‍സള്‍റ്റേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് എസ് ജയശങ്കര്‍ ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്. താരിഫ് ചിലര്‍ ആയുധമാക്കി മാറ്റുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പി കെ മിശ്രയും പ്രതികരിച്ചു.
 
റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അധികതാരിഫ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന അധികാരം ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയതിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അധികതാരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ അത് ഇന്ത്യ- യുഎസ് ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. എസ് ജയശങ്കര്‍ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
 
 ഇന്നലെ ചേര്‍ന്ന പാര്‍ലമെന്ററി കണ്‍സള്‍ട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യൊഗത്തില്‍ മനീഷ് തിവാരി അടക്കമുള്ള എം പിമാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കുകയായിരുന്നു എസ് ജയശങ്കര്‍. ഊര്‍ജ രംഗത്തെ സഹകരണം റഷ്യയുമായി തുടരും. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും റഷ്യയുമായി വ്യാപാരബന്ധം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എസ് ജയശങ്കര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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