ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന ക്രൂഡോയില്‍ വില കുത്തനെ കുറച്ച് റഷ്യ; ബാരലിന് നാല് ഡോളര്‍ വരെ കുറയും

അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ അധിക തീരൂവ ചുമത്തി സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാകുമ്പോള്‍ റഷ്യ സഹായത്തിനെത്തുകയാണ്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 3 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (09:56 IST)
ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന ക്രൂഡോയില്‍ വില കുത്തനെ കുറച്ച് റഷ്യ. ബാരലിന് നാല് ഡോളര്‍ വരെ കുറച്ചു എന്നാണ് വിവരം. അമേരിക്ക
ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ അധിക തീരൂവ ചുമത്തി സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാകുമ്പോള്‍ റഷ്യ സഹായത്തിനെത്തുകയാണ്. റഷ്യ സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനവും ഒക്ടോബറിലുമായി കയറ്റി അയക്കുന്ന യൂറല്‍ ക്രൂഡിലാണ് കുറഞ്ഞ വില വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ മാസം പ്രതിദിനം മൂന്നുലക്ഷം ബാരന്‍ ക്രൂഡോയില്‍ ഇന്ത്യ വാങ്ങുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ഒരു ഡോളര്‍ കിഴിവിനാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ക്രൂഡോയില്‍ നല്‍കിയതെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോടെ 2.5 ഡോളറായി അത് വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്. റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതില്‍ അതൃപ്ത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലില്‍ അമേരിക്ക അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്.

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങി ഇന്ത്യ ഉക്രൈന്‍ യുദ്ധത്തിന് റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ആരോപണം. എന്നാല്‍ അമേരിക്ക റഷ്യയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ പുറത്ത് വിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു.


