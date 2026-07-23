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  4. Rajkumar Rao Speaks Out on NEET Row, Says ‘One Song Doesn’t Define Me’ Amid Political Backlash
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (12:33 IST)

പെട്ടെന്ന് എല്ലിന് ഉറപ്പുണ്ടായാൽ ഡോക്ടറെ കാണണം, മോദിയ്ക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത ആളല്ലെ താങ്കൾ, വിദ്യാർഥി സമരത്തെ പിന്തുണച്ച രാജ് കുമാർ റാവുവിന് പൊങ്കാല

പോസ്റ്റിന് താഴെയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും താരം മറുപടി നല്‍കി.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (12:20 IST)
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നീറ്റ്-യുജി 2026 ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളും രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളും ശക്തമാകുന്നതിനിടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടന്‍ രാജ് കുമാര്‍ റാവു. യുവാക്കളെ സമൂഹം കേള്‍ക്കണമെന്നും അവരുടെ ശബ്ദങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹിച്ച ബഹുമാനം നല്‍കണമെന്നും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ താരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും ചര്‍ച്ചയിലൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് എടുത്തതെങ്കിലും നേരത്തെ നരേന്ദ്രമോദിക്കായി താരം നടത്തിയ പ്രമോഷനെയെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്ത് പോസ്റ്റിന് കീഴില്‍ നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
 
നേരത്തെ നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍ രംഗത്ത് വന്ന മോദി ഹേ തോ മുംകിന്‍ ഹേ എന്ന പ്രമോ ഗാനത്തില്‍ രാജ് കുമാര്‍ റാവുവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രൊപ്പഗണ്ടയുടെ ഭാഗമായി മാറിയ താങ്കളോട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒട്ടും ബഹുമാനമില്ലെന്നാണ് പല കമന്റുകളും പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എല്ലിന് ഉറപ്പ് സംഭവിച്ചാല്‍ ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നും ചില കമന്റുകളില്‍ പറയുന്നു.ALSO READ: കശ്മീരിലെ കല്ലേറ് നിർത്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതൊരു വിഷയമാണ്, നീറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ
 
ജൂലൈ 21-ന് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍, പ്രതിഷേധിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷാര്‍ഥികളോടും സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളോടും പരസ്പര സഹാനുഭൂതിയും തുറന്ന സംവാദവും ആവശ്യമാണെന്ന് രാജ്കുമാര്‍ റാവു പറഞ്ഞിരുന്നു. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കലും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളും രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍, സംഘര്‍ഷത്തിനുപകരം പരിഹാരമാണ് മുന്‍ഗണനയാകേണ്ടതെന്നും രാജ് കുമാര്‍ റാവു പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.
 
അതേസമയം പോസ്റ്റിന് താഴെയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും താരം മറുപടി നല്‍കി. മോദിക്കായി പ്രചാരണ ഗാനത്തില്‍ ഭാഗമായി താങ്കള്‍ക്ക് എന്ത് ധാര്‍മികതയാണുള്ളതെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് രാജ് കുമാര്‍ റാവു മറുപടി നല്‍കിയത്. ഒരു പാട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായി വിലയിരുത്താനാകില്ലെന്നായിരുന്നു രാജ് കുമാര്‍ റാവുവിന്റെ പ്രതികരണം. സിനിമാ മേഖലയിലെ പല തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലും പൊതുജനത്തിന് അറിയാന്‍ കഴിയാത്ത സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും തന്റെ മനസാക്ഷി ശുദ്ധമാണെന്നും ഒരു പാട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ അളക്കരുതെന്നുമാണ് രാജ് കുമാര്‍ റാവുവിന്റെ പ്രതികരണം. തന്നെ അടുത്തറിയാവുന്നവര്‍ക്ക് താന്‍ എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്നും നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ ഒരു ദിവസം കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും താരം കുറിച്ചു.ALSO READ: സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ 16 സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു, വലഞ്ഞത് സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ
 
ഈ പ്രതികരണം നിലവില്‍ എക്‌സില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദത്തെയാണ് ഇത് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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