മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് ചാർജിന് പകുതി സീറ്റ്, ട്രെയിനുകളിലെ ആർഎസി സംവിധാനം നിർത്തലാക്കാൻ നീക്കം
യാത്രക്കാരില് നിന്ന് മുഴുവന് ടിക്കറ്റ് നിരക്കാണ് ഇതിനായി ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് യാത്രക്കാര്ക്കിടയില് നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.
ട്രെയിന് യാത്രക്കാരുടെ ദീര്ഘകാലമായുള്ള പരാതികള് പരിഗണിച്ച് നിലവിലെ ആര്എസി സംവിധാനം ഒഴിവാക്കാന് ഇന്ത്യന് റെയില്വേയുടെ നീക്കം. നിലവിലെ ആര്എസി സംവിധാനപ്രകാരം 2 യാത്രക്കാര്ക്കായി ഒരു ബെര്ത്ത് മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. പകുതി ബെര്ത്താണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും യാത്രക്കാരില് നിന്ന് മുഴുവന് ടിക്കറ്റ് നിരക്കാണ് ഇതിനായി ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് യാത്രക്കാര്ക്കിടയില് നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. വലിയ രീതിയിലുള്ള അസൗകര്യമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനാലാണ് പുതിയ പരിഷ്കരണത്തിന് റെയില്വേ ആരംഭിക്കുന്നത്.
മുഴുവന് പണം നല്കുന്ന യാത്രക്കാര്ക്ക് പൂര്ണ്ണ ബെര്ത്ത് ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം. അതല്ലാ എങ്കില് ആര്എസി ടിക്കറ്റുകള്ക്ക് പകുതി നിരക്കാക്കണമെന്നും യാത്രക്കാര് പറയുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങള് ഗൗരവകരമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര്എസി സംവിധാനം നിര്ത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കം റെയില്വേ മന്ത്രാലയം സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.