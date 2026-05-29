അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- എഐഎഡിഎംകെയിൽ പൊട്ടിത്തെറി, വിജയെ പിന്തുണച്ച എംഎൽഎമാരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ നീക്കം
- NEET Exam : പുതിയ പ്രശ്നത്തിന് പുതിയ പരിഹാരം: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ എത്തിക്കുക വ്യോമസേന!
- രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഹൈക്കമാന്റിന്റെ നിര്ദ്ദേശം നിരസിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ; എംഎല്എയായി തുടരും
- 20 ശതമാനം എഥനോൾ: മൈലേജ് കുറയുന്നതായി സർവേ, പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ
- Pinarayi Vijayan: 'പഴയ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു'; ഇഡി റെയ്ഡിൽ പിണറായിയെ വാഴ്ത്തി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ
അണ്ണാവെ പറ്റി പറയരുത്, സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച ചാനൽ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ
സര്ക്കാര് നടപടികളെ വിമര്ശിച്ച പുതിയ തലമുറൈ ചാനലിനെ വിലക്കി തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര്.
സര്ക്കാര് നടപടികളെ വിമര്ശിച്ച പുതിയ തലമുറൈ ചാനലിനെ വിലക്കി തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര്. ചാനലിനെ നോട്ടീസ് നല്കാതെ സര്ക്കാര് കേബിള് നെറ്റ്വര്ക്കില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങള്ക്കിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങള്, നീലാങ്കരയിലെ വിജയുടെ യാത്രകാരണം ജനത്തിനും പോലീസിനുമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് എന്നിവയെ പറ്റി ചാനല് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് റിപ്പോര്ട്ടുകള് നല്കിയിരുന്നു.
ദില്ലി സന്ദര്ശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാന് വിജയ് തയ്യാറാവാതിരുന്നതിനെ ചാനല് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സ്റ്റാലിനെ വിമര്ശിച്ചപ്പോഴും ചാനലിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം സര്ക്കാര് നടപടിക്കെതിരെ വിമര്ശനവുമായി ചെന്നൈ പ്രസ് ക്ലബ് രംഗത്തെത്തി. ചാനലിനെതിരായ നടപടി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ചാനല് പുനസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കില് പരസ്യമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നും പ്രസ് ക്ലബ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.