Modi China Visit: അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ സഖ്യം അണിയറയിലോ?, ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ മോദി, ഷാങ്ഹായി ഉച്ചക്കോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും

ഇന്ത്യന് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് മുകളിലുള്ള തീരുവ 50 ശതമാനമാക്കി ഉയര്ത്താനുള്ള അമേരിക്കന് നടപടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ മാസം അവസാനം ചൈനയിലെത്തുന്നു. 31,1 തീയതികളില് ചൈനയില് നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായി സഹകരണ ഉച്ചകോടിയില് നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഗല്വാന് സംഘര്ഷത്തിന് ശേഷമുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യ ചൈന സന്ദര്ശനമാകുമിത്.
കഴിഞ്ഞ ജി20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് നടന്ന ചര്ച്ചയില് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അതിര്ത്തിയില് സേന പിന്മാറ്റം നടത്തണമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില് ധാരണയായിരുന്നു. റഷ്യയുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ പേരില് അമേരിക്ക മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് റഷ്യയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ള ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടേയും നേതാക്കള് തമ്മില് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുങ്ങുന്നത്.