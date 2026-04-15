ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍; വൈകുന്നേരം നാഗര്‍കോവിലില്‍ റോഡ് ഷോ

WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:52 IST)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെത്തും. നാഗര്‍കോവില്‍ റോഡ് ഷോ ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം 4.15നാണ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ബിജെപി പ്രകടനപത്രിക കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ പുറത്തിറക്കി. വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളത്.

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകളായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 2000 രൂപ. വര്‍ഷം മൂന്ന് സൗജന്യ പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകള്‍. സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം ഒന്‍പതിനായിരം രൂപ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രകടനപത്രികയില്‍ ഉള്ളത്.

അതേസമയം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തന്നെ വിളിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. ഹോര്‍മുസും പശ്ചിമേഷന്‍ സംഘര്‍ഷവും ചര്‍ച്ചയായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. 40 മിനിറ്റ് ആണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഫോണ്‍ സംഭാഷണം നീണ്ടുനിന്നത്. വെടി നിര്‍ത്തലിന് ശേഷമുള്ള ഇരുനേതാക്കളുടെയും ആദ്യ സംഭാഷണം ആണ് ഇത്. ട്രംപ് വിളിച്ച കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അറിയിച്ചത്. മേഖലയിലെ സംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂര്‍ണ്ണപിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.


