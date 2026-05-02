മുംബെയില് നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ മരണകാരണം തണ്ണിമത്തനല്ലെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട്. മുംബൈയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ വയറ്റില് നിന്ന് മോര്ഫിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായി പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ തലച്ചോര്, ഹൃദയം, കടല് എന്നിവ പച്ചനിറത്തിലായതായി
റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകള്ക്ക് ശേഷമേ മരണകാരണമറിയാന് സാധിക്കുവെന്ന് സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. അന്ധേരിയില് മൊബൈല് ആക്സസറീസ് കട നടത്തിയിരുന്ന അബ്ദുള്ളയും കുടുംബവുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. പുലര്ച്ചെ ഒന്നരയോടെ കുടുംബം തണ്ണിമത്തന് കഴിച്ചിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെ അഞ്ചരയോടെ നാലുപേര്ക്കും ശര്ദ്ദിയും വയറുവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതായും പോലീസ് പറയുന്നു. സ്വാഭാവിക മരണമല്ലെന്നാണ് നിഗമനം. ആത്മഹത്യയാണോ കൊലപാതകം ആണോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരുന്നു.