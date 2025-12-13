സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ന്യൂഡല്ഹി: കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്ഡിഎയെ അഭിനന്ദിച്ചു. എന്ഡിഎയ്ക്കും ബിജെപിക്കും വോട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി സോഷ്യല് മീഡിയയില് എത്തി. 'നല്ല ഭരണം നല്കുന്നതിനും വികസിത കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏക മാര്ഗമായി അവര് എന്ഡിഎയെ കാണുന്നു.' എല്ഡിഎഫിനെകൊണ്ടും യുഡിഎഫിനെകൊണ്ടും
കേരളം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റില് എഴുതി.
'തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് ബിജെപി-എന്ഡിഎ സഖ്യം നേടിയ വിജയം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു നിര്ണായക നിമിഷമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന അഭിലാഷങ്ങള് നിറവേറ്റാന് നമ്മുടെ പാര്ട്ടിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ജനങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്' - പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.