വെള്ളി, 27 മാര്‍ച്ച് 2026
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി: മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി, സാഹചര്യം വിലയിരുത്തും, രാജ്യം അതീവ ജാഗ്രതയിൽ

ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയാണ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട. കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകും.

Prime Minister Narendra Modi
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:50 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം യുദ്ധമായി പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്തെ
സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് നടക്കും. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ് വഴി നടത്തുന്ന ഈ യോഗത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകും.

യുദ്ധം നീണ്ടുപോയാല്‍ ആഗോള വിപണിയില്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില കുതിച്ചുയരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ധനവിലയെയും അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലയെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്‍കരുതലുകളാകും യോഗത്തില്‍ പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ചയാകുക. ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയാണ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട. കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകും. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടമുള്ളതിനാല്‍ കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറുമാരാകും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള 'ഇവാക്യുവേഷന്‍' പ്ലാനുകള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഏകോപിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രവാസി സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിനായി പ്രത്യേക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കും.രാജ്യം ഏത് പ്രതിസന്ധിയേയും മറികടക്കാന്‍
സുസജ്ജമാണെന്ന സന്ദേശം നല്‍കുന്നതിനൊപ്പം, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി യോഗത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടും.



