പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായി സംസാരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി; ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 29 മാര്ച്ച് 2026 (11:13 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില് നിലനില്ക്കുന്ന യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും അതിന്റെ ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സൗദി അറേബ്യന് കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാനുമായി ശനിയാഴ്ച ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം നടത്തി. മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും യുദ്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും വിശദമായ ചര്ച്ചകള് നടത്തി.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഊര്ജ്ജ ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകള്ക്ക് നേരെ തുടര്ച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള് ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയെയും വിതരണ ശൃംഖലയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തന്റെ എക്സ് (X) ഹാന്ഡിലിലൂടെ വിവരങ്ങള് പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. 'സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാനുമായി സംസാരിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള് ആശയവിനിമയം നടത്തി. മേഖലയിലെ ഊര്ജ്ജ നിലയങ്ങള്ക്കും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യ അപലപിക്കുന്ന കാര്യം ഞാന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു,'മോദി എക്സില് കുറിച്ചു.
മേഖലയില് എത്രയും വേഗം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂര്ണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്കിയതായാണ് വിവരം. യുദ്ധം മൂലം ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാന് സമുദ്ര വ്യാപാര പാതകള് സുരക്ഷിതമായി നിലനിര്ത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും പറഞ്ഞു.