ചൊവ്വ, 3 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

യൂട്യൂബില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ പിന്തുടരുന്ന ലോകനേതാവായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; സബ്സ്‌ക്രൈബര്‍മാരുടെ എണ്ണം 30 ദശലക്ഷം കടന്നു

PM Modi visits jio pavillion at the India AI impact summit
Prime Minister Narendra Modi
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 3 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:52 IST)
30 ദശലക്ഷത്തിലധികം സബ്സ്‌ക്രൈബര്‍മാരുമായി യൂട്യൂബില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ പിന്തുടരുന്ന ലോക നേതാവായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. യൂട്യൂബിലെ ലോക നേതാക്കളില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുന്‍ ബ്രസീല്‍ പ്രസിഡന്റ് ജെയര്‍ ബോള്‍സോനാരോയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

മോദിയുടെ ഏഴിലൊന്നില്‍ താഴെ മാത്രം വരുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പോലുള്ള മറ്റ് നേതാക്കളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഈ വിടവ് കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള മോദിയുടെ കഴിവിനെ ഈ ആധിപത്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

മോദിയുടെ പ്രസംഗങ്ങള്‍, നയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍, പൊതു പ്രസംഗങ്ങള്‍ എന്നിവ പതിവായി യൂട്യൂബില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയേക്കാള്‍ മൂന്നിരട്ടി കൂടുതല്‍ സബ്സ്‌ക്രൈബര്‍മാരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കുള്ളത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :