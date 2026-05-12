അച്ഛാദിൻ തന്നെ; രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില അഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും വർധിപ്പിച്ചേക്കും

Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (08:05 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുട്ടടി ഇന്ത്യയിലും. രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധനവ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ധനവില വർധിപ്പിക്കാതെ രക്ഷയില്ലെന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങി വില വർധനവിനു അുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
4-5 രൂപയാകും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിനു രാജ്യത്തു വർധിപ്പിക്കുക. മേയ് 15 നു വില വർധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കും. പാചകവാതക വിലയും വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.