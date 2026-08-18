യാത്രാസൗകര്യമില്ലാതെ വൈഷ്ണോ ദേവിയിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്റര് നടക്കേണ്ടിവന്നു; സഞ്ചാരികള്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ നല്കാന് ഉത്തരവ്
കാശ്മീര് യാത്രയ്ക്കിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത താമസസൗകര്യം, യാത്രാസൗകര്യം, മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങള് എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച 22 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ടൂര് സംഘത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപയിലധികം നല്കാന് കേരള ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന് ട്രാവല് ഏജന്സിയോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഏജന്സിയില് നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കാത്തതിനാല് വൈഷ്ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെത്താന് തങ്ങള്ക്ക് അധിക ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടിവരികയും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റര് നടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തുവെന്ന് ആ സംഘം അവകാശപ്പെട്ടു.
22 അംഗങ്ങളുള്ള ആ സംഘത്തെ നയിച്ചിരുന്ന ഒരാള് നല്കിയ പരാതി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തര്ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന് പ്രസിഡന്റ് ഷോളി പി.ആര്., അംഗം ലേഖമ്മ സി.കെ. എന്നിവര് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. 'യാത്രാ സംഘത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സംഘത്തലവനായ പരാതിക്കാരനും എതിര്കക്ഷികളുടെ (ട്രാവല് ഏജന്സിയും അതിന്റെ പങ്കാളികളും) ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത സമീപനം മൂലം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടേണ്ടിവന്നു. നിശ്ചയിച്ച യാത്രാ പദ്ധതിയിലെ വ്യവസ്ഥകള് പാലിക്കാതെ പരാതിക്കാരനില് നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ നല്കാന് എതിര്കക്ഷികള് ബാധ്യസ്ഥരാണ്,' എന്ന് ഉത്തരവില് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി.