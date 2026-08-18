  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Order issued to pay ₹5 lakh to tourists
Written By ശ്രീനു എസ്

യാത്രാസൗകര്യമില്ലാതെ വൈഷ്‌ണോ ദേവിയിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്റര്‍ നടക്കേണ്ടിവന്നു; സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവ്

US Immigration, Indian Diaspora, H-1B Visa,DHS Detentions, Domestic Travel US, Indian Students in US
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (10:35 IST)
google-news
കാശ്മീര്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത താമസസൗകര്യം, യാത്രാസൗകര്യം, മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച 22 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ടൂര്‍ സംഘത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപയിലധികം നല്‍കാന്‍ കേരള ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന്‍ ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സിയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ വൈഷ്‌ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെത്താന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അധിക ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടിവരികയും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റര്‍ നടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തുവെന്ന് ആ സംഘം അവകാശപ്പെട്ടു.
 
22 അംഗങ്ങളുള്ള ആ സംഘത്തെ നയിച്ചിരുന്ന ഒരാള്‍ നല്‍കിയ പരാതി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷോളി പി.ആര്‍., അംഗം ലേഖമ്മ സി.കെ. എന്നിവര്‍ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. 'യാത്രാ സംഘത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സംഘത്തലവനായ പരാതിക്കാരനും എതിര്‍കക്ഷികളുടെ (ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സിയും അതിന്റെ പങ്കാളികളും) ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത സമീപനം മൂലം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നു. നിശ്ചയിച്ച യാത്രാ പദ്ധതിയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാതെ പരാതിക്കാരനില്‍ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ നല്‍കാന്‍ എതിര്‍കക്ഷികള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്,' എന്ന് ഉത്തരവില്‍ കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സിഎംആര്‍എല്‍-എക്‌സാലോജിക് സൊല്യൂഷന്‍സ് കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പുതിയ റെയ്ഡ്

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

'ഞങ്ങള്‍ക്കും തിരക്കുകളുണ്ട്': മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വൈകി എത്തിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

'ഞങ്ങള്‍ക്കും തിരക്കുകളുണ്ട്': മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വൈകി എത്തിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍മന്ത്രി എത്തുന്നതുവരെ പ്രസംഗം നടത്താതെ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ വേദിയില്‍ കാത്തിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

'തൂക്കിക്കൊല്ലലിനു പകരം വേദന കുറഞ്ഞ രീതികള്‍ നടപ്പാക്കില്ല'; വധശിക്ഷാ രീതി സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

'തൂക്കിക്കൊല്ലലിനു പകരം വേദന കുറഞ്ഞ രീതികള്‍ നടപ്പാക്കില്ല'; വധശിക്ഷാ രീതി സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിവിഷയത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വധശിക്ഷ തൂക്കിക്കൊല്ലല്‍ വഴിയുള്ള രീതിയില്‍ തന്നെ തുടരുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി തള്ളിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ഇടപെടാതെ സർക്കാർ

സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ഇടപെടാതെ സർക്കാർകേരളത്തിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണം വർധിക്കുമ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാതെ സർക്കാർ. കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവുമധികം ആക്രമണത്തിനു ഇരയാകുന്നത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് തെരുവുനായ ആക്രമണം ഏൽക്കുന്നതും നിത്യസംഭവമായി.

യാത്രാസൗകര്യമില്ലാതെ വൈഷ്‌ണോ ദേവിയിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്റര്‍ നടക്കേണ്ടിവന്നു; സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവ്

യാത്രാസൗകര്യമില്ലാതെ വൈഷ്‌ണോ ദേവിയിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്റര്‍ നടക്കേണ്ടിവന്നു; സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവ്ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ വൈഷ്‌ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെത്താന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അധിക ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടിവരികയും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റര്‍ നടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തുവെന്ന് ആ സംഘം അവകാശപ്പെട്ടു.