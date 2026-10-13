ഡല്ഹി മെട്രോയില് സീറ്റിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്ക്കത്തിനിടെ ഒരാള് മരിച്ചു; മുന് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും മകനും അറസ്റ്റില്
ന്യൂഡല്ഹി: ഡല്ഹി മെട്രോ ട്രെയിനിനുള്ളില് സീറ്റിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്ക്കത്തിനിടെ മര്ദ്ദനമേറ്റ 48-കാരന് മരിച്ചു. പവന് ശര്മയാണ് മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിരമിച്ച ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സഞ്ജയ് പ്രതാപ് സിങ്ങിനെയും മകനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒക്ടോബര് 8-ന് വൈകുന്നേരം 5.30-ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കായി സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റില് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു പവന് ശര്മ്മ.
മണ്ഡി ഹൗസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് ട്രെയിനില് കയറിയ ശേഷം പിതാവും മകനും ചേര്ന്ന് പവനുമായി തര്ക്കത്തിലേര്പ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. പവന്റെ അമ്മ ദുര്ഗ ദേവിയാണ് പിന്നീട് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചത്. തനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തതിനാലാണ് മകനോടൊപ്പം സംവരണ സീറ്റില് ഇരുന്നതെന്ന് ദുര്ഗ ദേവി പറഞ്ഞു. പ്രതി തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോള് തര്ക്കം ഉണ്ടായതായി അവര് വ്യക്തമാക്കി. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കായി സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റാണിതെന്ന് പവന് അവരെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
എഴുന്നേല്ക്കാന് ശ്രമിച്ച പവന്റെ കഴുത്തില് പിടിച്ച് പ്രതി മര്ദ്ദിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. മുന് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകന് തന്റെ മകന്റെ കഴുത്തില് ഒരു കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുകയും മറുകൈകൊണ്ട് നെഞ്ചില് ഇടിക്കുകയും ചെയ്തതായി ദുര്ഗ ദേവി ആരോപിച്ചു. ഈ മര്ദ്ദനമാണ് ഒടുവില് പവന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.