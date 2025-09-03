സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇന്ത്യയില് കാന്സര് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനകമായി ഉയരുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. രാജ്യത്ത് 2024ല് ഏകദേശം 15.6 ലക്ഷം പുതിയ കാന്സര് കേസുകള് രേഖപ്പെടുത്തി. ഏകദേശം 8.74 ലക്ഷം പേര് കാന്സര് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ജീവിതകാലത്ത് ഇന്ത്യയില് ഒരാള്ക്ക് 11% കാന്സര് സാധ്യതയാണ് പഠനം കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ 100 പേരില് 11 പേര്ക്കും ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില് കാന്സര് വന്നേക്കാം.
റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളില് 51.1% സ്ത്രീകളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കാന്സര് ബാധിച്ച സ്ത്രീകളിലെ മരണങ്ങള് പുരുഷന്മാരേക്കാള് കുറവാണ് (ഏകദേശം 45%). ഇത് പല സ്ത്രീ കാന്സറുകള്ക്കും മികച്ച അതിജീവനം കാണിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളില് കാണപ്പെടുന്ന കാന്സറുകളില് ഏകദേശം 40% സ്തനാര്ബുദവും ഗര്ഭാശയ അര്ബുദവുമാണ്. ലളിതമായ പരിശോധനകളിലൂടെ ഈ കാന്സറുകള് പലപ്പോഴും നേരത്തെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നതിനാല്, വേഗത്തില് കണ്ടെത്തുമ്പോള് ഫലങ്ങള് മികച്ചതായിരിക്കും.
പുരുഷന്മാരില്, ശ്വാസകോശ അര്ബുദത്തെ മറികടന്ന് വായിലെ അര്ബുദം ഇപ്പോള് ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാന്സറായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശ, ആമാശയ അര്ബുദങ്ങള് ഇപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെ കൂടുതല് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പലപ്പോഴും വൈകി കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്മാര് പറയുന്നു, ഇത് മരണ സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയില് പുകയില ഉപയോഗം 2009-10-ല് 34.6% ആയിരുന്നത് 2016-17-ല് 28.6% ആയി കുറഞ്ഞു (ഗ്ലോബല് അഡല്റ്റ് ടുബാക്കോ സര്വേ പ്രകാരം). എന്നാല് വായിലെ അര്ബുദം ഇപ്പോഴും ഉയര്ന്ന തോതില് തുടരുന്നു. പുകയിലയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച മദ്യം ഇപ്പോള് വായിലും തൊണ്ടയിലും കാന്സറിന് കാരണമാകുന്നതില് വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് 30 മുതല് 50% വരെ കാന്സറുകള് തടയാന് കഴിയുമെന്നാണ്. പ്രതിരോധവും നേരത്തെയുള്ള നടപടികളും ജീവന് രക്ഷിക്കുന്നു.