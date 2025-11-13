ഇസ്രായേലുമായി 3.76 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ പ്രതിരോധ കരാറില്‍ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെക്കും: ശത്രുക്കളെ ആകാശത്ത് നശിപ്പിക്കാന്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല

വെള്ളി, 14 നവം‌ബര്‍ 2025
ഇസ്രായേലുമായി ഏകദേശം 3.762 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ (3,762 കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ കരാറില്‍ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെക്കാന്‍ പോകുന്നു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 13 നവം‌ബര്‍ 2025 (08:07 IST)
ഇസ്രായേലുമായി ഏകദേശം 3.762 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ (3,762 കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ കരാറില്‍ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെക്കാന്‍ പോകുന്നു. നവംബര്‍ 23 ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നല്‍കും. രാജ്നാഥ് സിംഗ് യോഗത്തില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാതലായ മധ്യദൂര ഉപരിതല-വായു (MR-SAM) മിസൈലുകളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രതിരോധ പാക്കേജ്. ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി MR-SAM സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കും.

അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും തദ്ദേശീയ വൈദഗ്ധ്യവും സംയോജിപ്പിച്ച് മിസൈല്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഇസ്രായേല്‍ എയ്റോസ്പേസ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസും ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡും സഹകരിക്കും. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം വ്യോമ ഭീഷണികളെ നേരിടാന്‍ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. കൂടാതെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒരു നൂതന റേഡിയോ-ഫ്രീക്വന്‍സി സീക്കറും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള റഡാറും ഇതില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കും.

ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള്‍, ഡ്രോണുകള്‍, യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍, ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ എന്നിവയെ തടയാന്‍ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. നെറ്റ്വര്‍ക്ക് ചെയ്ത കമാന്‍ഡ് ആന്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ സിസ്റ്റമായി MRSAM പ്രവര്‍ത്തിക്കും. മൊബൈല്‍ ലോഞ്ചറുകള്‍ യുദ്ധക്കളത്തില്‍ വഴക്കം നല്‍കും. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ 300-ലധികം മിസൈല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി അധിക റോക്കറ്റുകള്‍ ഓര്‍ഡറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. വ്യോമസേനയ്ക്കും നാവികസേനയ്ക്കും പുതിയ MRSAM ബാറ്ററികള്‍ ലഭിക്കും.

മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പിന്തുടരുന്നതായിരിക്കും ഉല്‍പ്പാദനം. ഇന്ത്യയില്‍ മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും സേവനം നല്‍കുന്നതിനുമായി ഇസ്രായേല്‍ എയ്റോസ്പേസ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ഇതിനകം എയ്റോസ്പേസ് സിസ്റ്റംസ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരില്‍ ഒരു പ്രാദേശിക യൂണിറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.


