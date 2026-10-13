2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് അധിക ഫീസില്ല; തീരുമാനം മാറ്റിവെച്ചു
ന്യൂഡല്ഹി: വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില് 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ (UPI) ഇടപാടുകള്ക്ക് 'മര്ച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്' (MDR) ഏര്പ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം നാഷണല് പേയ്മെന്റ്സ് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകള് ദീപാവലിക്ക് ശേഷം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഇപ്പോള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2,000 രൂപയില് കൂടുതലുള്ള യുപിഐ (UPI) ഇടപാടുകള്ക്ക് 0.25 ശതമാനം മുതല് 0.4 ശതമാനം വരെ ഫീസ് ഈടാക്കാനായിരുന്നു നിര്ദ്ദേശം.
ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ എന്പിസിഐ (NPCI) ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ നിരക്കുകള് യഥാര്ത്ഥത്തില് ഒക്ടോബര് 15 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരാനിരുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയില് ഒക്ടോബര് മുതല് ഡിസംബര് വരെയുള്ള കാലയളവ് ഉത്സവ സീസണായതിനാല് ഈ സമയത്ത് ഡിജിറ്റല് പേയ്മെന്റ് ഇടപാടുകളില് സാധാരണയായി വര്ധനവുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് നിരക്കുകള് നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്.